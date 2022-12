Il Mes spiegato a Meloni

I no alla linea di credito europea come specchio di una politica incapace di fare i conti con la realtà. Ragioni per fare presto

Ci risiamo con le discussioni sul Mes. Quelle relative all’uso della linea di credito per finanziare la sanità si esauriranno il 31 dicembre prossimo per la chiusura di tale linea di credito. Riprendono invece nel nostro paese le polemiche sulla riforma del Mes (iniziate a fine del 2019) a causa del nulla osta dato alla riforma dalla corte costituzionale tedesca, nulla osta che lascia l’Italia come unico paese dell’Eurozona a non aver ratificato la riforma. Il governo ha indicato che procederà solo alla luce di un dibattito parlamentare che, presumibilmente, avrà luogo a inizio 2023. Vale allora la pena riassumere quali sono gli aspetti principali della riforma. Spero ancora che, guardando oggettivamente alle cose, si possa capire che non ci sono motivi per cui l’Italia debba opporsi a una riforma che tutti gli altri paesi vogliono.