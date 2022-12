Il Pd rinvia la costituente a dopo il congresso per evitare scissioni

C’è solo un modo per evitare che il Pd imploda, per scongiurare scissioni o settari ritorni al passato: ritardare il più tardi possibile il momento in cui i dirigenti dem dovranno dire che cos’è oggi il partito. Sembra un po’ questa la morale di quanto è accaduto ieri: la nuova identità del Pd si deciderà dopo il congresso. Eppure Enrico Letta dopo la batosta elettorale dello scorso 25 settembre aveva deciso che era giunto il momento di definirsi di nuovo. Aveva lanciato il congresso, ma con tempi lunghi. Non prima di aver celebrato una nuova fase costituente, un grande momento di ragionamento collettivo per “redigere il Manifesto dei principi e dei valori fondanti del partito, a partire dalle positive intuizioni del manifesto della fondazione”. Per farlo la direzione dem ha nominato un comitato di saggi composto “da personalità iscritte e non iscritte al Pd”. La questione però è diventata più esplosiva della contesa per la segreteria. Superare il Lingotto o no? Abiurare “una carta ordoliberista” o aggiornarla senza troppe modifiche sostanziali? Queste domande hanno messo in crisi una comunità, l’hanno spaccata in due. Prima la riunione dei popolari del partito, capeggiati da Pierluigi Castagnetti, “pronti a trarre le dovute conseguenze” qualora “dovesse cambiare la natura del partito”. Poi, le dimissioni di Luigi Zanda dal comitato dei saggi. Ancora ieri, la dura intervista rilasciata a Repubblica da uno degli ideatori dell’Ulivo, Arturo Parisi, contro due ex dc, come Dario Franceschini ed Enrico Letta, che starebbero riportando “il Pd alla Livorno del 1921”, in riferimento al congresso del Psi che terminò con la scissione e la nascita del Pci.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE