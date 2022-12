Anticipare le primarie del Pd (per non soccombere). Parlano Orfini e Ricci

“Siamo una comunità di gente perbene che vuole pulizia”, dice il segretario pd uscente Enrico Letta nel giorno del primo confronto (ieri) tra Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli, candidati alla segreteria sulla via accidentata del congresso. Sono giorni cupi, infatti, per il Partito democratico, bombardato all’esterno per il caso Qatar, avvilito per i sondaggi, alle prese con il dibattito all’interno del comitato costituente (chi siamo? dove andiamo?) e preoccupato per le regionali nel Lazio e in Lombardia. In questa situazione, ogni giorno sembra un mese e rischia di pesare come un anno. La cosa ad alcuni appare auto-evidente. Per esempio al deputato Matteo Orfini, che ieri ha lanciato l’allarme: c’è pericolo di peggiorare una situazione già complicata, anticipiamo le primarie, è l’idea. “Banalmente”, dice Orfini al Foglio, “abbiamo bisogno di un nuovo gruppo dirigente, subito. La nostra fase costituente, invece, a mio avviso, saranno gli anni all’opposizione, un’opposizione che peraltro stiamo già facendo bene. Questa è la nostra battaglia, questa la priorità per cui essere pronti in fretta”.

