Ricci non si candida al congresso Pd: "Sostengo Bonaccini e lo spingo a sinistra"

"Il lavoro continua, ma non da candidato". E si tratta di un "passo avanti e non di lato, come è stato scritto". Era nell'aria, oggi è arrivata la conferma: Matteo Ricci annuncia ufficialmente che non sarà della partita, non in prima fila almeno. Nella corsa per scegliere il nuovo segretario del Pd sosterrà Stefano Bonaccini, "provando a spostare la sua barra più a sinistra". Lavorerà per un "partito unito". In conferenza stampa, il sindaco di Pesaro - che è anche il coordinatore dei sindaci dem - svela le sue carte, il risultato del tour di ascolto delle province italiane che l'ha visto protagonista nelle scorse settimane. Chiede "primarie a gennaio, e una costituente vera fino all'autunno 2023 con il nuovo segretario". Per riscrivere un manifesto ormai superato, per "ridefinire il partito, il suo linguaggio, verso le le europee del 2024”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE