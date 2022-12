In Puglia la sinistra si regge coi voti M5s, Calenda emilianeggia e sabato arriva Bonaccini

Nell’emirato della Puglia, per orientarsi nel panorama del centrosinistra, non basta nemmeno un modernissimo Gps. Alla Regione si è assottigliata la maggioranza che sostiene l’emiro Michele Emiliano: due ex dem, Fabiano Amati (un caterpillar del riformismo) e Ruggiero Mennea, e il civico Sergio Clemente lasciano “la coalizione dei pugliesi” (un format maxi, dai vendoliani a Casapound) e aderiscono ad Azione. A Bari sbarca Carlo Calenda, leader del partito e sono scintille con il governatore alla presentazione del neogruppo. “La Puglia - spiega l’ex ministro - non è il sultanato di Emiliano”. Nella conferenza stampa nel palazzo di vetro regionale, l’ex ministro ricorda il solco che lo divide da Big Mike sui grandi temi: “Per fortuna il Tap lo abbiamo fatto nonostante Emiliano, di cui ancora ricordo la frase ‘il cantiere sembra Auschwitz’”. Poi ricorda le posizioni dissonanti emilianiste su Ilva e Xylella.

