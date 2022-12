“Quella del Pd non è una vera Costituente, per questo mi dimetto. I popolari? Basta con le scissioni”. Parla Zanda

"Definire la natura di un partito è un problema di grande profondità. La discussione dovrebbe iniziare dalla base, passare per i circoli e poi arrivare all'Assemblea. Castagnetti? Non interpreto le sue parole. I dem hanno subito già quattro spaccature, sarebbe meglio fermarsi", dice l'ex tesoriere

Non condivide "radicalmente" il metodo, i tempi e nemmeno il vocabolario. Per questo ha deciso di fare un passo indietro: “Ho rassegnato le mie dimissioni”. Luigi Zanda non farà più parte del comitato dei cosiddetti saggi – erano 87, adesso si vedrà – chiamati a riscrivere il manifesto del Partito democratico, sulla faticosa via che porta alle primarie di febbraio. Una scelta annunciata ieri che segue di qualche giorno quella analoga dello scrittore Maurizio De Giovanni.