Le ambizioni di Landini (ciao ciao Pd) inquietano anche Conte

Il segretario della Cgil punta a scendere in politica in futuro. Il progetto di una cosa di sinistra metterebbe però in pericolo l'Opa sul progressismo lanciata dal capo M5s

Non è più un mistero per nessuno che i rapporti tra il Partito democratico e la Cgil guidata da Maurizio Landini siano ai minimi storici. Il sindacato non è più al fianco del Pd. Lo si è notato in maniera più che evidente anche sabato scorso, alla manifestazione dem di piazza Santi Apostoli, che si è rivelata un flop totale perché ha registrato la presenza di trecento persone se non si contano i dirigenti del Nazareno, i parlamentari e gli operatori della stampa.