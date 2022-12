Elogio, con riserva, della nuova destra italiana

In un paese così avventuroso è sempre possibile una marcia su Roma, ma non era questa. Doveva arrivare la variante del fascismo liberale: un conservatorismo modello. A denti stretti, si può dire: una bella sorpresa, ma "per adesso"

Siamo distratti da certe faccine nuove e facciose che vediamo al tg nelle interviste sullo sfondo di Montecitorio e Palazzo Chigi, colpiti da certi revers basso notarili dei cappotti di rappresentanza, sbaffi grigi di novità che non rassicurano. Ma questo è snobismo, difficoltà a digerire il passaggio da Keynes agli Hobbit per quelli tra di noi che sono abituati a un farlocco Bloomsbury style. Siamo distratti da qualche gaffe, che fa sorridere con un gusto amarognolo. Poi c’è la calata della Top Lady, inevitabile agguato di una personalità al femminile che come si dice a Roma di tanto in tanto “esce al naturale”, c’è quel genuino campione di avanspettacolo che è il trinacriosissimo Presidente del Senato, l’inglese di un ministro dal doppio cognome e dal volto forse eccessivamente sperduto, il disciplinamento encomiabile ma un poco forzoso del titolare dell’Istruzione e delle Buone Intenzioni, la Medaglia al Merito Valditara. Siamo pieni di riserve, quando giudichiamo il governo Meloni, filiazione missina della classe dirigente più polverosa della penisola, compagine improvvisata, con passaggio dal laconismo draghiano, poche parole chiare e parola di banchiere, a una certa petulanza e vaghezza di consensi facili e buonsensai, un occhiolino provvisorio al Pos e un tentato scudetto penale per i renitenti al fisco.