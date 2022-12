Al governo Meloni sta riuscendo di imporre una nuova normalità

Alla destra vanno le palle in buca, della Ducia non c’è traccia e per l’opposizione è tempo di competere sullo stesso tavolo da biliardo

Alla destra di governo va l’acqua per l’orto, le palle vanno in buca quasi tutte, per adesso, e dall’altra parte una sconfitta elettorale che, in gergo sportivo, “ci sta”, va trasformandosi in una Beresina, quando non solo perdi ma l’esercito è distrutto. La destra sembrava destinata a regnare con le sue caccole, le spaghettate alle vongole di Santanchè, le solite troie del Cav., l’intimazione di un consulente alla Cultura di cambiare nome alla strada intitolata a Tito, che poi non è il comunista Tito ma l’imperatore romano figlio di colui che ci ha lasciato tra le altre cose i vespasiani e un figlio sterminatore di giudei celebrato dal celebre arco, invece capita a Meloni e ai suoi di intercettare non dico il “sentimento italiano” celebrato in un libro dell’editore Sem da Massimo Valerio Manfredi, ma almeno il senso comune italiano, qualcosa di meno spiritualmente pregiato ma politicamente utile.