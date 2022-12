Meloni arriva in ritardo alla Camera. Ecco la vera uguaglianza: il traffico di Roma

Lei, la presidente del Consiglio, malgrado la scorta e le sirene attraversa la via Cristoforo Colombo per raggiungere il centro della capitale. E resta imbottigliata come tutti gli altri

Arrivata in ritardo di quasi trenta minuti alla Camera dei deputati, dov’era attesa per comunicazioni urgenti, ieri la presidente del Consiglio, on. Giorgia Meloni, è stata rimproverata dall’on. Roberto Giachetti, di Italia viva: “Non mi risulta che sia mai accaduto, almeno negli ultimi vent’anni, che un premier facesse attendere l’Aula e ci trattasse come dei camerieri”. L’onorevole Meloni si è così giustificata: “Mi scuso con il collega Giachetti e con l’Aula perché sono stata io a chiedere di rinviare la discussione per un motivo oggettivo di traffico che non avevo previsto”.