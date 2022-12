Clamoroso, Gualtieri non suona la chitarra per Guccini

La scena è di quelle che suscitano anzitutto sentimenti da spezzare il più arido cuore. “No ti prego, la chitarra no”, si è sentito dire Roberto Gualtieri da un suo collaboratore (nota per i romani che non se ne sono accorti: Gualtieri è da un anno il sindaco di Roma). E a quel punto, questo primo cittadino ed ex ministro dell’Economia sembrava quasi uno straniero sotto la mira dello sceriffo in un film western. “Sta’ bono”, gli hanno detto, all’incirca, quelli dello staff in Campidoglio mentre lui tentava di opporre a questi suoi aguzzini nemici della buona musica uno sguardo rattrappito e disarmato: ma come, la mia bella chitarra... Niente da fare. Volti chiusi come gusci di mandorla. Nun se pò. Stavolta la tieni nell’armadio. Ecco. Stavolta.



