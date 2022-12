Mentre il Pd suona la chitarra (o la lira) Conte si prende la sinistra

Lo stolto ci vedrà soltanto vane emulazioni, turistici coraggi, fatue e pubblicitarie scimmiottature che contribuiscono a creare la più inquietante delle atmosfere: quella dell’inautenticità. Giuseppe Conte in golfino a collo alto che abbraccia gli emarginati di Scampia, Conte travestito da esistenzialista francese in mezzo ai disoccupati di San Salvario a Torino, e ancora Conte, misericordioso in cappotto di cachemire fra i senzatetto della periferia sud di Milano... Ma un grande saggio come Rocco Casalino, al contrario sa che l’operazione (nome in codice: “Madonna pellegrina dei diseredati”) è l’invenzione di una leadership. Per rifondare la sinistra, i mastri birrai del Pd distillano barilotti di purissima noia congressuale, mettono insieme in nome del popolo e a spese del popolo spettacoli di cui il popolo (che Dio gliene renda merito) si ostina a non capire assolutamente niente, quando bastava andare in giro per le periferie d’Italia indossando – come a carnevale – il vecchio golfino del professor Sartre. Altro che Adorno e Habermas, era sufficiente Casalino.

