Il Pd si abbandona alla sua vera passione: il congresso

Gli italiani annaspano tra le bollette, la destra sta per formare il governo più forte della Seconda Repubblica, ma loro si sciolgono sullo scioglimento. E mica dicono come vogliono fare opposizione (per Letta era “la più forte di sempre”), non propongono certo metodi per abbassare il prezzo dell’energia elettrica: “C’abbiamo ben altro da fare”, lasciano intendere. E che cosa? Ma il pre-congresso del Pd, ovviamente! Vuoi mettere la questione del price cap o la vittoria di Meloni con il fronte del sì Conte, il fronte del no Conte, la corrente del forse Conte, l’ala del magari, lo zoccolo del tuttavia e la pattuglia del chissà? È iniziata la vera festa di popolo della sinistra, l’unica cosa che li rende davvero felici. E vogliono essere lasciati in pace, giustamente.

