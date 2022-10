Il vero dramma del Pd? Il carisma incompatibile con la guida del partito

Dopo la sconfitta: i problemi non si risolvono solo cambiando segretario. Quello che serve è un’idea diversa di leader, una tenda più larga, un sogno da offrire anche oltre le Ztl. Competere per non perire, emozionare per non crollare. Buon congresso

Piero Ignazi, illustre politologo bolognese, molto coccolato dalla sinistra desiderosa di esportare in Italia il modello Corbyn-Ocasio-Cortez, due giorni fa, nel corso di una trasmissione televisiva, ha offerto a chi lo stava ascoltando una tesi molto suggestiva sul risultato elettorale e ha provato a inquadrare la difficile fase storica vissuta dal suo partito di riferimento, ovvero il Pd, sostenendo quanto segue: il centrodestra ha vinto, sì, ma il Pd, in verità, non ha affatto perso come si dice, essendo andato meglio del 2018, avendo ottenuto più voti del M5s, avendo più del doppio dei voti del partito di Renzi e di Calenda ed essendo in fin dei conti oggi il secondo partito italiano. Gli ottimisti, come sapete, ci piacciono da impazzire, e chiunque riesca, di fronte a un bicchiere, ad apprezzare più il volume mezzo pieno che quello mezzo vuoto merita tutta la nostra simpatia. Il problema però di chi sposa la tendenza Ignazi – ma su, che volete che sia, è solo una sconfitta politica, non strategica, la strada seguita dal Pd è quella giusta, non servono rivoluzioni, servono semmai manutenzioni – è lo stesso problema di chi, di fronte al famoso bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, non si accorge che il problema di quel bicchiere non è quanto sia pieno ma quanto sia bucato, di quanto sia perforato al suo interno, di quanto sia incapace in modo irreversibile di far alzare il livello della sua acqua.