Dal caso Ruberti al poltronificio laziale, nel Pd fingono che vada tutto bene 

Se nell’“Amleto” shakesperiano era la virtù a implorare in ginocchio il vizio per chiedere il permesso di fargli del bene, nel Lazio a trazione Pd a richiedere di mettersi in ginocchio è stato un grand commis di area democratica, Albino Ruberti. E non propriamente, per toni e contenuti di quella ormai arcinota serata frusinate, per fare del bene. Eppure la eco di quell’episodio è scemata nel bailamme politico delle elezioni e con un certo grado di disattenzione mediatica. E soprattutto senza che ciò innescasse una qualche autentica miccia di dibattito interno nel Pd, per fermarsi un istante a riflettere e chiedersi ‘ma cosa stiamo diventando?’. Nulla di fatto. Le voci che a sinistra guardano con crescente fastidio la rotta intrapresa dal Pd laziale sono tutte esterne al partito e riguardano singole personalità intellettuali non più organiche, come si sarebbe detto un tempo. A peggiorare la situazione, il lungo addio di Zingaretti, che non è un romanzo di Chandler ma una qual ritrosia nel presentare le dimissioni dopo l’avvenuta elezione parlamentare.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE