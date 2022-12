Campo largo Majorino. Ritratto del candidato Pd (con accordo contiano) in Lombardia

Succede a Milano quello che a Roma per alcuni è ancora miraggio: la materializzazione dell’accordo tra Pd e Cinque Stelle attorno a una candidatura per le elezioni regionali. E in terra lombarda, dove pure si era a un certo punto profilata tra sinistra e centro una corsa a tre (tra Pierfrancesco Maran, poi ritiratosi dalla contesa, l’“intrusa” Letizia Moratti e Francesco Majorino), alla fine sono rimasti in campo Moratti e Majorino, già eurodeputato Pd e assessore nella giunte Sala e Pisapia, nonché uomo sul cui nome, giorni fa, Giuseppe Conte ha detto quello che è parso infine un “sì”, tanto che ieri si è svolta, fino alle 22, la consultazione di ratifica tra gli iscritti del M5s: volete voi l’alleanza con il Pd sul nome di Majorino? (Al momento in cui è andato in stampa questo giornale le votazioni erano ancora in corso, ma a urne ancora aperte l’ex ministro m5s Danilo Toninelli ha comunicato il suo niet, anche alludendo “agli scandali a Bruxelles”, viste le accuse che piovono sull’ex europarlamentare Antonio Panzeri, ex esponente Pd poi passato ad Articolo 1).

