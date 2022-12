"Moratti resta la candidata di Salvini. Fontana è un arido. Inadeguato". Parla Majorino

"La mia sinistra non è rancorosa. Mi so assuemere responsabilità di governo. Con o senza il M5s, andiamo avanti. Maran con me". A tu per tu con il candidato del Pd in Lombardia

Pierfrancesco Majorino, è un permaloso? “Non lo sono”. Stiamo chiamando da Roma e a Roma, con rispetto parlando, non la conosce nessuno. Si sa che è un europarlamentare del Pd e che il Pd ha deciso di puntare su di lei. Sarà il candidato alle prossime elezioni regionali della Lombardia del 12 febbraio. Dovrà correre contro Attilio Fontana e Letizia Moratti. Ma lei, in breve, chi è? “Uno che si batterà a testa alta. Un politico impegnato nel sociale, assessore ai Servizi sociali di Milano per otto anni. Passione e coerenza di comportamenti, sono questo”. La sua prima tessera? “Federazione dei giovani comunisti nel 1987”. I suoi riferimenti? “Mi sono formato sui libri di Vittorio Foa”. La descrivono come arci sinistra. Si ritrova? “La mia sinistra non è la sinistra rancorosa”. E’ un movimentista come suggeriscono? “Se significa non essere dogmatici, lo rivendico. Non la accetto se si intende non assumersi responsabilità di governo. Io me le assumo”.