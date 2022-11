Un'opposizione più di governo che di lotta 

L’incontro tra Carlo Calenda e Giorgia Meloni è un test chiave più per la premier che per il Terzo polo

L’incontro sulla legge di Bilancio tra Carlo Calenda, leader di una delle tre opposizioni, e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, è un evento nuovo per la politica italiana. Può svanire nel nulla come tante altre cose, oppure lasciare un segno nei contenuti ma soprattutto nelle relazioni tra maggioranza e opposizione in fasi complicate della vita del paese. Dalle reazioni positive dei partecipanti e dai tempi della riunione, circa un’ora e mezza passata a discutere delle varie misure, ci sono i presupposti perché il confronto produca qualcosa di buono. Molte delle proposte illustrate da Azione e Italia viva vanno nella direzione intrapresa dal governo, ad esempio la riforma del Reddito di cittadinanza, ma suggerendo aggiustamenti tecnici: ritornare a un Rei potenziato, affidando ai comuni la parte di assistenza sociale; spostare la componente del Rdc relativa ai figli sull’Assegno unico, uno strumento che a Meloni piace.