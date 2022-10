"Attenti all'ammazzagoverni". Perché Meloni teme le manovre di Renzi al Senato

Giovanni Donzelli, l’uomo che regge l’organizzazione di FdI, che per ragioni di condivisa toscanità lo conosce bene, dice di lui che è “il quasi nemico che si rivela più pericoloso dei nemici giurati”. Guido Crosetto, che lo incontra alla buvette e lo abbraccia come si fa con gli amici, quando gli si fa notare che quella del Terzo Polo è un’opposizione meno pregiudiziale del Pd, si ricorda di Laocoonte: “Timeo Danaos”, eccetera. Lui sta lì, se la ride: "Devo ringraziarli: mi fanno perfino più micidiale di quanto non sia. E sì che ho una discreta autostima”. Eccolo, Matteo Renzi. Giorgia Meloni lo ascolta per la prima volta dalla sedia più alta al governo e gli concede l’onore delle armi: “Ammazza, bravo”. Ma ai suoi dice di diffidare sempre di lui: lo definisce “l’ammazzagoverni”.

