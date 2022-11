Orlando studia la sua candidatura. Un'incognita su Schlein. Bonaccini alla finestra

L'ex ministro sta valutando il prossimo passo, ma la parte più a sinistra tra i dem pensa a Gianni Cuperlo. Mentre tra i parlamentari inizia a farsi spazio l'idea che la ex vicepresidente dell'Emilia Romagna rappresenti un diversivo, mentre il vero candidato di Letta, Franceschini e Zingaretti sarebbe in realtà Dario Nardella

Giuseppe Conte continua a insidiare con una certa insistenza l’elettorato più di sinistra del Partito democratico. L’ultima sfida ai dem è l’invito a partecipare a una grande manifestazione a favore del Reddito di cittadinanza. Ma Enrico Letta, per non farsi sfilar di sotto il naso la piazza, aveva preventivato un’altra manifestazione e l’aveva già annunciata nell’ultima assemblea nazionale del partito. In questo modo il segretario uscente del Pd spera di non farsi mettere all’angolo da Conte. Anche il Partito democratico, dunque, avrà la sua piazza. Sarà contro la manovra… e contro il tentativo di Conte di costringere i dem a giocare di rimessa.