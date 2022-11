Dolorosa ammissione su Conte e la sua leadership pericolosa ma di successo

E’ dura da ammettere, è doloroso riconoscerlo, ma Giuseppe Conte, purtroppo, ci sa fare. E l’inizio di questa legislatura, se possibile, lo ha persino confermato. In che senso? Provate a mettere da parte le sue idee e concentratevi sui risultati. Ha portato il Movimento 5 stelle, alle elezioni, a un risultato infinitamente inferiore a quello del 2018, 18 per cento contro 33 per cento, ma a un risultato infinitamente superiore a ogni più rosea aspettativa, e nessuno avrebbe scommesso, in campagna elettorale, che il M5s sarebbe arrivato a un soffio dal Pd, partito che ora il M5s ha persino superato nei sondaggi. Ha rottamato, per meriti propri e per demeriti altrui, un’intera classe dirigente facendo, un po’ grazie alle scissioni e un po’ grazie alle regole del Movimento, quello che neppure il più famoso rottamatore, Matteo Renzi, è riuscito a fare nel suo partito, e dunque: via Roberto Fico, via Alfonso Bonafede, via Luigi Di Maio, via Alessandro Di Battista, via Laura Castelli, via Danilo Toninelli. Ha strappato il partito dalle mani del padre fondatore, Beppe Grillo, e lo ha reso, di fatto, un partito personale.

