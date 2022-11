Sala prova a ricucire tra Moratti e Majorino. Parte la (difficile) operazione ticket

Il sindaco di Milano vede e apprezza da una parte lo spirito pragmatico dell'assessore e dall'altra, quella della ex vicepresidente, l'iperattivismo che può creare lo spazio per orizzonti di mediazione

Si muove con discrezione, come si conviene. Ma si muove. Beppe Sala è convinto che si possa ancora trovare “una sintesi”, come dice lui. Ricucire tra Letizia Moratti e Pierfrancesco Majorino, che poi significherebbe conciliare due mondi quasi inconciliabili. Quando Alessia Morani perorò la causa dell’ex ministra berlusconiana, per dire, il gruppo dirigente lombardo insorse. Perfino l’ala riformista si risentì: Lele Fiano usò parole di sdegno.