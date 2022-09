Caio Giulio Cesare Mussolini: "Meloni? Il fascismo oggi è solo una carnevalata"

“Siamo noi per primi, in famiglia, a condannare certe carnevalate nostalgiche, per esempio lo sfoggio delle camicie nere. Per cui fa bene Giorgia Meloni a mostrarsi inflessibile. Tacciarla di fascismo è semplicemente ridicolo: una mistificazione della realtà”. Lo dice dall’alto di un nome altisonante, zeppo di evocazioni. Caio Giulio Cesare Mussolini sa benissimo di non essere immune, lui per primo, dalle accuse di folklore. “E’ da quando sono piccolo che sono vittima di insulti, attacchi gratuiti. Il mio cognome ha sempre pesato. Fino a dieci anni fa la vivevo in maniera tutto sommato tranquilla, adesso il clima è peggiorato, sembra di essere tornati negli anni Settanta. E’ stata una campagna elettorale violenta”, racconta al Foglio. Cinquantaquattro anni, ex ufficiale di Marina, da tempo lavora negli Emirati Arabi. E’ il pronipote di Benito, il Duce. Milita in Fratelli d’Italia, con cui si è candidato alle Europee. S’arrabbia quando in giro si scrive, lo fanno anche i giornali stranieri, che Meloni è un pericolo per l’Italia? “Credo che la risposta migliore sia il risultato elettorale. Di solito quando vince la destra si dice sempre che il popolo è ignorante, non sa niente. Ma gli italiani sono stanchi delle provocazioni stucchevoli. Giorgia ha fatto una campagna tutta rivolta al futuro, alle soluzioni concrete, non al passato. Il risultato del Pd è anche il segno che l’antifascismo oggi è diventato soltanto una forma di sostentamento economico. Guardate a Sesto San Giovanni: in un feudo rosso Isabella Rauti è riuscita a doppiare Emanuele Fiano”.

