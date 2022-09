Santanchè spiega il metodo Meloni: “Il governo prima si fa, poi si comunica. Salvini? Chi lavora non parla”

Ha battuto Carlo Cottarelli all’uninominale di Cremona. Oltre venticinque punti di scarto. Un’enormità. La rivincita del Twiga sull’ex direttore del Fondo monetario internazionale, su un ex presidente del Consiglio incaricato addirittura. “Macché Twiga, credo che la gente si sia sentita più vicina a me che a lui”, risponde Daniela Santanchè, eletta al Senato con Fratelli d’Italia. “Cottarelli è una brava persona, ma gli economisti che dovrebbero sapere tutto poi spesso non sanno molto della vita reale”. Okay. Allora mi dica, quanto costa un litro di latte? “Purtroppo costa due euro”. Si è preparata. “Guardi che io vado a fare la spesa, magari non tutti i giorni ma almeno una volta al mese sì”. Al nord Fratelli d’Italia insidia la Lega. “Siamo il primo partito in Lombardia”. Una fiammata. “Dieci anni di sacrifici. Dedizione. Amarezze. Per questo abbiamo detto che lunedì è stata la giornata del riscatto. Eravamo quelli che se criticavamo il governo del ‘tutti dentro’ venivamo trattati come delle schifezze. Dei matti. Ecco allora il riscatto”. Trionfo al nord. Ora si farà il governo. Cosa ci dobbiamo aspettare? “Per adesso soltanto il silenzio. Giorgia Meloni prima fa le cose, e poi le comunica”. Veramente Matteo Salvini ha annunciato su TikTok che informerà il suo pubblico minuto per minuto. Con i retroscena dei negoziati per la scelta dei ministri. “Il silenzio è delle persone che lavorano”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE