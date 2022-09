Salvini-Meloni faccia a faccia dopo il voto. L'incontro a Montecitorio

Dopo un pranzo con la compagna Francesca Verdini, il capo del Carroccio ha raggiunto la leader di Fratelli d'Italia alla Camera. I due "hanno fatto il punto delle priorità all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo"

È durato un'ora circa l'incontro tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni che si è svolto questo pomeriggio negli uffici della leader di Fratelli d'Italia alla Camera. I due si sono visti per la prima volta dopo l'esito delle elezioni di domenica, dalle quali il Carroccio è uscito con l'8,8 per cento dei voti e FdI con il 25,9 per cento. Il colloquio, dice una nota della Lega, "si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti". Salvini è uscito dalla Camera parlando al telefono, senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti. "Meloni e Salvini – continua la nota – hanno fatto il punto della situazione e delle priorità e urgenze all’ordine del giorno del governo e del Parlamento, anche alla luce della complessa situazione che l’Italia sta vivendo".

Il tema centrale, a quindici giorni dall'insediamento del Parlamento, è la composizione del governo. Ieri dal Federale della Lega è emersa la richiesta che Salvini ricopra un ruolo centrale nel prossimo esecutivo, presiedendo un ministero di peso. Da Fratelli d'Italia trapela però una certa resistenza di Giorgia Meloni ad affidare al leader del Carroccio l'ambito Viminale.

Prima dell'incontro, Salvini ha pranzato a pochi passi da Fontana di Trevi, alla trattoria Il Moro, insieme alla sua compagna Francesca Verdini. Un tête-à-tête interrotto dalle numerose chiamate a cui ha risposto il leader della Lega.