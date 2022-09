Rachele Mussolini: "Con Meloni ci scrolliamo di dosso mio nonno"

La nipote del Duce assicura: "FdI è un partito di centrodestra, la stampa internazionale può stare tranquilla". E sul gravoso cognome ammette: "Da ragazzina non è stato facile, mi iscrivevo in palestra con quello di mia madre"

“Con Giorgia a Palazzo Chigi finalmente la destra italiana potrà scrollarsi di dosso il fantasma di mio nonno”. Parola di Rachele Mussolini, 46 anni, consigliera capitolina, figlia di Romano, e, soprattutto, nipote di Benito. Alla stampa internazionale che parla di partito post-fascista, di governo italiano più a destra dopo la Seconda guerra mondiale ed evoca suggestive coincidenze tra l’insediamento del probabile esecutivo Meloni e il centenario della marcia su Roma, la nipote del Duce risponde così: “Possono stare tranquilli. FdI è un partito di centrodestra, quello della Meloni non sarà un governo estremista, non sarà toccata nessun diritto, al massimo saranno estesi. Non ci saranno inquietanti restaurazioni di quel passato, nonostante abbiano una Mussolini nel partito, che però, voglio dirlo, è la più progressista di tutti”.