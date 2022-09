“Le proposte di FdI sul diritto Ue? Fesserie pericolose. Così il tavolo delle riforme non si apre”. Parla Calenda

Sulle prime liquida la questione a modo suo. “Neppure spenderci la fatica, per rispondergli”. Insomma Carlo Calenda si desta Carlo Calenda. Poi però un ripensamento lo coglie: nel senso che no, raccogliere l’invito alla discussione sulle riforme costituzionali lanciato da Francesco Lollobrigida su Repubblica “non ne vale la pena”, ma prendere sul serio le parole del pretoriano di Giorgia Meloni, quello sì, è il caso di farlo. “Perché dimostrano, in modo plastico, quanto profonde siano certe pulsioni antieuropeiste nella cultura di Fratelli d’Italia: pulsioni che non basta certo una svolta opportunistica, elettorale, a cancellare”. E insomma il leader di Azione non ha dubbi: “La proposta di Lollobrigida sulla subordinazione delle norme europee al diritto nazionale vuol dire uscire dall’Europa. Se non lo sa è inadeguato se lo sa è pericoloso. In generale tutta questa discussione su presidenzialismi, cambiamenti in chiave anti europea della Costituzione e altre amenità verrà spazzata via dall’emergenza economica”.

