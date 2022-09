Da Craxi a Fini, intrecci di famiglie e potere. Ma Lollobrigida, marito della sorella di Meloni: “La mia storia è diversa”

"Sono parente da una vita". Risata. Sorsata di tè verde. Forse è autoironia preventiva. Sarà l’abitudine. D’altronde, prima di diventare l’ultimo grande cognato d’Italia, Francesco Lollobrigida, con quel cognome lì, da quando è nato si arrampica sull’albero genealogico. Sorella 1 e sorella 2, Arianna e Giorgia Meloni, ancora non marciavano nella sua vita. In principio fu Gina Lollobrigida. “Allora, devo chiamare a casa perché nemmeno io me lo ricordo con precisione. Ecco sì: il nonno di mio padre, Nazzareno, e suo nonno, Luigi, erano fratelli”. Certo, la Bersagliera del cinema. Nonché candidata a 95 anni, con femore rotto da poco e operato, per le truppe rossobrune di Marco Rizzo (Italia sovrana e popolare). Rapporti tra i due: inesistenti, al di là di questo laccio che li lega da 50 anni. E cioè l’età di mister Lollo che dalla famosa parente ha forse preso il gene buono, lineamenti gentili. Per via di questa faccia da attore di soap americana, ovviamente trumpiana o al massimo reaganiana. (“Iniziarono a chiamarmi Beautiful quando facevo politica all’università: era il mio nome in codice per sfuggire alle rappresaglie dei compagni che attraverso le vere identità poi ti aspettavano sotto casa”, racconta come se fossimo nella coda di un film di Marco Tullio Giordana).

