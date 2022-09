Il Movimento 5 stelle chiude la campagna elettorale in Piazza Santi Apostoli a Roma

I grillini hanno scelto una delle piazze simbolo per il centrosinistra. Sul palco insieme a Giuseppe Conte, i candidate e i candidati cinquestelle. Non ci sarà Beppe Grillo

Appuntamento alle in Piazza Santi Apostoli a Roma: il Movimento 5 stelle chiude qui la campagna elettorale, in uno dei luoghi simbolo per il centrosinistra. Una scelta non casuale, quella del leader grillino Giuseppe Conte, che sarà sul palco insieme ai candidati pentastellati. Non ci sarà invece Beppe Grillo, ma non è escluso che il garante possa mandare un messaggio ai suoi elettori. La manifestazione andrà in scena mentre a Piazza del Popolo - che ieri ha ospitato il comizio finale del centrodestra - ci sarà il Pd di Enrico Letta. Nelle stesse, sempre a Roma, anche l'evento conclusivo del Terzo Polo che andrà in scena al Gianicolo.