Il mondo che fu missino in piazza del Popolo con Meloni spera nel riscatto della storia

Mentre la leader di Fratelli d'Italia chiude la campagna elettorale sul palco, va in scena tutto un film che ha per protagonisti non i ragazzi di Gioventù nazionale nati negli anni Duemila, ma i loro genitori e i loro nonni

I colleghi della radio francese, della televisione svizzera e del britannico Guardian girano piazza del Popolo in cerca di fascisti, intervistano i giovani militanti di FdI che purtroppo però più che dai Littoriali sembrano usciti da “Amici” di Maria De Filippi, e delusi si rianimano soltanto per un attimo quando sul lato sinistro dell’obelisco egizio compare un uomo grande e tombolotto con indosso un copricapo nero che sembra proprio un fez. “Ehm, are you fascist?”. E quello: “No, prete ortodosso”.