Il Travaglio della propaganda

Marco Travaglio ha poche idee, ma molto confuse. Le idee, in realtà, sono un’ossessione: Mario Draghi. Nella sua visione, Draghi è un incompetente che oltre a non aver fatto nulla di buono è autore di diverse nefandezze: la più grave, da cui poi discendono tutte le altre, è aver preso il posto di Giuseppe Conte. L’elaborazione di questa idea, però, è molto confusionaria. Pochi giorni fa, ad esempio, il Fatto commentava la sorprendente crescita dell’economia italiana, superiore agli altri grandi paesi Ue, dicendo che “Draghi si fa bello, ma è l’effetto Superbonus”. Ovvero: è merito di Conte. Ieri, invece, in un articolo sull’effetto delle sanzioni alla Russia volute da Draghi ha scritto, usando i termini che mastica di solito, “l’Italia è molto più nella merda della Russia”. Pur di andare contro Draghi, Travaglio riesce a entrare in contraddizione totale nel giro di pochi giorni: l’Italia cresce tantissimo, ça va sans dire per merito di Conte, eppure l’Italia è in condizioni economiche pessime e ben peggiori della Russia.

