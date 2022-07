Il Travaglio di Conte

In questo periodo è complicato dare consigli a Giuseppe Conte sulla linea da seguire ed è difficile spiegare la sua linea politica cercando di trovarci un senso. Fare le due cose insieme è invece un lavoro improbo che solo Marco Travaglio può fare. Da tempo il direttore del Fatto quotidiano incita il M5s a vendicarsi del “Conticidio”, che sarebbe il “golpe” che ha defenestrato Conte da Palazzo Chigi nel gennaio del 2021. E’ il tarlo che rode entrambi, tanto da trasformare la linea del partito di maggioranza relativa in un piano di ritorno in stile Conte di Montecristo. Desiderio di rivalsa e sondaggi in calo, però, fanno vedere cospirazioni ovunque.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE