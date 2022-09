Un rapporto dei tecnici di Putin spiega a Salvini come le sanzioni colpiscono la Russia

Salvini e Putin sulle sanzioni al pensano allo stesso modo, ma apparentemente per motivi opposti. Il leader della Lega ha affermato a Cernobbio le sanzioni europee “non stanno facendo male alla Russia, che sta guadagnando centinaia di migliaia di miliardi in più. Stanno facendo male alle nostre imprese e alle nostre famiglie, per cui è evidente che ci sia qualcosa da ripensare”. Mentre il Cremlino ha mandato un pizzino all’Europa dicendo che il blocco del gasdotto Nord Stream continuerà finché non verranno tolte o attenuate le sanzioni: “Sono proprio le sanzioni che impediscono la manutenzione delle unità – ha detto il portavoce di Putin Dmitri Peskov –. Sono queste sanzioni che gli stati occidentali hanno imposto che hanno portato la situazione a quello che stiamo vedendo ora”. È la prima volta che in maniera così esplicita la Russia, dopo aver tentato di piegare l’Europa tagliando il flusso di gas, chiede uno scambio tra rimozione delle sanzioni e ripartenza delle forniture di metano. E questo, ovviamente, non perché le sanzioni stiano avvantaggiando Mosca, ma per la ragione opposta.

