"Dall'azienda alla politica, una via per l'Italia". Luigi Brugnaro si racconta

Il "sindaco più amato d'Italia" ripercorre la sua esperienza politica ma anche gli aneddoti personali. La lunga intervista sotto forma di libro con il giornalista Stefano Lorenzetto sarà in libreria da domani (Marsilio)

Stando all'ultimo governance poll 2022, elaborato da Il Sole 24 Ore, è il sindaco più apprezzato d'Italia. Luigi Brugnaro, primo cittadino di Venezia, alla vigilia dei suoi 60 anni, ha scelto di raccontarsi in un libro-intervista scritto dal giornalista Stefano Lorenzetto.

Il saggio, edito da Marsilio (192 pagine, 16 euro) e intitolato “Ci giudicheranno i bambini”, sarà disponibile nelle librerie da domani martedì 6 settembre. Lorenzetto ripercorre l’avventura umana e politica del sindaco del capoluogo veneto e leader di Coraggio Italia, fino a delinearne un manifesto: "Dall’azienda alla politica: una via per l’Italia", come recita anche il sottotitolo del libro.

Brugnaro ricorda la sua infanzia da figlio di una maestra cattolica e di un operaio sindacalista della Cisl, ma anche la sua adolescenza e i primi lavori scanditi dal motto personale "non riesci a convincere nessuno se non credi in quello che dici". Oggi si definisce un imprenditore di successo a servizio della propria città.

La "molla" che lo ha fatto scendere in campo nel 2015 è legata allo scandalo del Mose. "Non voglio più girarmi dall'altra parte", disse alla moglie per spiegare il motivo della sua candidatura. Il 31 maggio 2015 la sua lista civica fu la più votata e al ballottaggio vinse con il 53,2 per cento dei voti, a dimostrazione che "è possibile mettersi in gioco e cambiare le cose", racconta nel libro. C'è però una malattia che caratterizza la politica italiana, dice Brugnaro a Lorenzetto, ed è "il servilismo".

Infine, "le medicine per guarire" il paese: detassare i premi dati dalle aziende ai dipendenti, prolungare gli orari di apertura delle scuole e erogare un bonus fisso per ogni figlio fino a 10 anni di età.