Brugnaro: "Draghi bis? Lo spingo tutta la vita"

“Draghi bis, lo spingo tutta la vita”. Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia e leader di Coraggio Italia chiude la Festa del Foglio al teatro Goldoni con uno sguardo verso le prossime elezioni politiche. A proposito di un nuovo mandato al premier nel 2023 dice: “Viviamo su una massa di debito pubblico, chi meglio di Draghi può dirigere una situazione del genere, dopo che Lagarde ci ha chiuso i rubinetti? Io vedo poche analisi numeriche del momento, l’inflazione è galoppante, come fa un cittadino a vivere, ci rendiamo conto che il paese deve tornare in equilibrio? Dobbiamo avere una persona capace, che sappia dialogare con l’Europa soprattutto in chiave finanziaria, abbiamo un problema di credibilità che Draghi si è guadagnato a differenza del nostro paese. Dobbiamo fare le riforme, io domani voterò cinque sì ai referendum della giustizia”.



