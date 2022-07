Zaia è il governatore più apprezzato. Brugnaro il primo tra i sindaci

Secondo il Governance poll 2022, il presidente del Veneto gode del sostegno del 70 per cento dei suoi cittadini. Dopo di lui Fedriga (Friuli-Venezia Giulia) e Bonaccini (Emilia-Romagna). Per il pirmo cittadino di Venezia apprezzamento al 65 per cento, prima dei sindaci di Ascoli Piceno e Bari

Zaia il più amato tra i presidenti, Luigi Brugnaro tra i sindaci. Effetto Veneto, come certifica oggi il Governance poll 2022 di Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, che indaga sul consenso ai governatori e ai primi cittadini. Dopo di loro, Fedriga e Bonaccini per quanto riguarda le regioni, Fioravanti e De Caro nelle città.

Come si ricava dal sondaggio, è il leghista Luca Zaia l'amministratore più quotato: il 70 per cento dei veneti sarebbe pronto a rivoltarlo. Un anno fa il dato arrivava addirittura al 74 per cento, ma l'indagine conferma, ancora una volta, l'apprezzamento per il presidente del Veneto. Più forte delle turbolenze e dal calo nei sondaggi del suo partito. Lo segue, da vicino, un altro esponente del Carroccio, Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia: l'apprezzamento è in questo caso del 68 per cento, con un aumento rispetto a un anno fa di 9 punti percentuali. Terzo in questa particolare classifica è Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Opinione favorevole per il 65 per cento degli abitanti della sua regione, dato in crescita di 5 punti.

Subito dopo ci sono il goverantore della Liguria Giovanni Toti (61 per cento), e quelli di Calabria e Campania Roberto Occhiuto e Vincenzo De Luca (58 per cento). In media, afferma l'indagine, i presidenti di regione godono del sostegno di un cittadino su due. Rientrano esattamente in questa casistica Sebastiano Musumeci (Sicilia) e Attilio Fontana (Lombardia). Tutti gli altri sono invece al di sotto, con il presidente del Molise Donato Toma che chiude la graduatoria con un livello di apprezzanento che si ferma al 35 per cento. È preceduto dal presidente del Lazio Nicola Zingaretti (37 per cento) e dal sardo Christian Solinas (39,5 per cento)





Brugnaro il sindaco più apprezzato

Con il 65 per cento, Luigi Brugnaro è il più apprezzato con un incremento di 10,9 punti percentuali sul 2021. Il sindaco di Venezia scalza in testa alla classificia del gradimento il primo cittadino di Bari, Antonio De Caro che si ferma al 62 per cento, dopo aver perso il 4,3 per cento. Tra di loro, al secondo posto, il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. Nelle città, rivela ancora l'indagine di Noto - che esclude le città interessate dall'ultima tornata di amministrative - il giudizio è in media positivo per il 53 per cento degli intevistati, un dato leggermente migliore di quello relativo alle regioni.

Ai piedi del podio troviamo poi il sindaco di Milano Beppe Sala (al 60 per cento e in crescita di 2,3 punti) seguito da quello di Napoli Gaetano Manfredi e di Bologna Matteo Lepore, entrambi al 59,45 per cento. Tra i primi dieci anche Paolo Calcinaro, primo cittadino a Fermo, Marco Scaramellini che guida l'amministrazione di Sondrio, quindi Marco Russo (Savona) e Alessandro Ciriani (Pordenone). A chiudere la classifica invece, è il sindaco di Siena Luigi De Mossi, insieme a Gianluca Festa (Avellino) e Carlo Maria Salvemini (Lecce): per loro il gradimento è al 44 per cento.