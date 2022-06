Brugnaro: "Il centro non tiri Draghi per la giacchetta. Di Maio? Può essere un alleato”

Luigi Brugnaro dice che “bisogna stare molto attenti a tirare Mario Draghi per la giacchetta”. E che in queste settimane “chi si presenta come ‘Il partito di Draghi’ fa un’operazione un po’ furba, pericolosa”. Il sindaco di Venezia parla al Foglio dopo che il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha salutato i Cinque stelle. “Ogni scissione è sofferta, ma apprezzo il suo coraggio. Ha capito di aver sbagliato e ha chiesto scusa, ha cambiato idea, è cresciuto: in quanti lo avrebbero fatto? Per cui io lo considero un interlocutore valido. Un’alleato? Chissà”. In questo colloquio dice più volte che i ragionamenti sul 2023, il Draghi bis, sono prematuri. Meglio il qui e adesso. “Anzitutto perché non si può prescindere dalla volontà del premier. Cosa vorrà fare? E’ chiaro che non si candiderà mai. Per cui metterlo in mezzo alla campagna elettorale non ha granché senso. Un altro conto è se dopo le elezioni si formasse una maggioranza di forze sulla base delle cose da fare: io non do patenti e non pongo veti a nessuno. Da Letta a Sala a Di Maio: non mi interessano i nomi, mi interessano i temi. Sui termovalorizzatori, per dire, la penso come Calenda. La differenza è che io sono riuscito a costruirlo, e con una maggioranza che me lo permettesse”.

