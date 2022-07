La sveglia del nord-est per i sonnambuli della classe dirigente. Parla il capo di Confindustria Alto Adriatico

Cari sonnambuli, per favore, svegliatevi, e per favore non mollate proprio ora. Fra i tanti effetti generati, i quattro mesi di conflitto in Ucraina hanno prodotto all’interno dei paesi europei un’ondata di importanti, capillari e diffusi stress test ben distribuiti all’interno delle loro società. Alcuni stress test sono più evidenti, come il rapporto dell’occidente con l’atlantismo, come il rapporto dell’Europa con la difesa militare, come il rapporto della politica con il pacifismo, come il rapporto dei populisti con i propri scheletri nell’armadio. Altri stress test sono invece meno evidenti e tra questi, tra gli stress test più sottili, vi è certamente un tema importante che riguarda un fronte cruciale: la capacità da parte della classe dirigente di ciascun paese impegnato nella difesa dell’Ucraina di non farsi travolgere dalla tentazione di chiudere le proprie palpebre, per realismo economico, di fronte agli orrori della Russia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE