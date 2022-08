L'ex sindaco di Livorno ci spiega come combattere l'ideologia nimby (appunti per Piombino)

Alessandro Cosimi da primo cittadino della città toscana ha dato il via al progetto del rigassificatore. "Se il Pd vuole difendere l'agenda Draghi non può essere contrario all'opera di Piombino", dice al Foglio

E se Piombino, capitale italiana del Nimby, avesse un esempio vicinissimo, virtuoso, verso cui guardare per risolvere la contesa sul rigassificatore? A largo delle acque di Livorno staziona dal 2013 il rigassificatore Fsru Toscana, gestito dalla Olt Offshore Lng Toscana, società partecipata da Snam, la stessa che dovrebbe gestire la nave verso cui quasi tutti i partiti a livello locale fanno le barricate, continuano a scendere in piazza ogni settimana. Ha una capacità di 3,75 miliardi di metri cubi di gas all’anno, il 5 per cento del fabbisogno nazionale. “Anche noi abbiamo dovuto subire un bel po’ di contestazioni, ma diluite nel tempo. Siamo stati più fortunati”, racconta al Foglio Alessandro Cosimi, sindaco della città dal 2004 al 2014, gli anni in cui il progetto venne approvato.