Piombino, FdI mette in discussione il rigassificatore: "Valuteremo le alternative", ci dice Donzelli

Dallo scorso giugno sono scattate le sanzioni per i commercianti che non accettano pagamenti con carta. Le associazioni di categoria accusano i costi eccessivi, ma i dati sembrano smentirli. Intanto ogni anno spariscono 80 miliardi di euro per il fisco. "La moneta elettronica combatte l'evasione", ci spiega Banca d'Italia