Piombino è il Nimby di Meloni

Rigassificatore sì, ma non a Piombino. Dopotutto è esattamente questo il senso di chi protesta in nome del Nimby, su cui alla fine rischiano di scivolare buona parte dei partiti in campagna elettorale. A partire dai favoriti nei sondaggi. Il tono è quello di chi sa che potrebbe avere la responsabilità di guidare il paese. Ma se dovesse essere Fratelli d’Italia a capo del prossimo governo, l’impegno è di “valutare alternative migliori” rispetto al porto toscano, l’unico adatto secondo gli studi incaricati dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani a ospitare la nave da cui dipende buona parte della sicurezza energetica del paese. Al Foglio lo spiega Giovanni Donzelli, uno dei consiglieri più stretti di Giorgia Meloni e responsabile del partito in Toscana: “FdI non mette in discussione la scelta di fare due rigassificatori in Italia. Abbiamo preso un impegno perché è necessario essere indipendenti dal gas di Putin. Su questo non c’è alcun tentennamento. Ma quando, anzi, se saremo al governo, avremo il dovere di vagliare alternative migliori rispetto a quella di Piombino, senza perdere tempo”. Ecco il Nimby di Meloni.

