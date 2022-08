La campagna elettorale dimostra che populismi e follie non vanno più di moda

Fascisti noi? Mai. Comunisti noi? Ma dai. Anti euro noi? Non ricordo. Anti europeisti noi? Si scherzava. Contro Israele? Solo ragazzate. Con Putin? Altri tempi. Con Orbán? Solo un vecchio amore. La fiamma nel simbolo? Ma che vuoi che sia. Il rapporto con il M5s? Solo un ricordo. Non sappiamo se con l’inesorabile arrivo di settembre, e con l’approssimarsi dunque della data delle elezioni, le cose cambieranno e i toni muteranno. Sappiamo però che le prime tre settimane di campagna elettorale, a differenza di quanto sostenuto in questi giorni dall’indignato collettivo in servizio permanente effettivo, sono state, almeno finora, semplicemente spettacolari. Poche parole fuori posto, poche promesse pazze, pochi colpi sotto la cintura e molti tentativi, a volte spericolati, di dimostrare a tutti, agli elettori, agli osservatori, ai mercati, alle cancellerie, di essere semplicemente normali e di essere plasticamente alternativi non al governo Draghi – che più passano i giorni e più viene descritto dai partiti complici della sua caduta come un governo crollato non per un loro sgambetto, ma per uno svenimento del diretto interessato – ma alternativi al vero governo che tutti vogliono oggi far dimenticare: quello gialloverde.

