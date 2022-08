Estremista e sovranista: vista da lontano, la destra italiana è sempre quella

Se la si guarda osservando il nostro ombelico, osservando l’Italia, la politica estera, per il centrodestra, coincide contemporaneamente con un punto di forza e con un punto di debolezza della coalizione BeSaMe mucho (Berlusconi-Salvini-Meloni). Un punto di forza perché è sulla politica estera che Giorgia Meloni ha trovato una sua nuova verginità politica, sposando senza ambiguità la linea atlantista della difesa dell’Ucraina, mettendo da parte negli ultimi mesi i rapporti con Marine Le Pen (non sostenuta alle presidenziali francesi), rifiutandosi di farsi vedere in giro con Viktor Orbán (con cui Meloni sostiene di aver interrotto i rapporti dal giorno successivo all’invasione dell’Ucraina) e condannando i crimini di Vladimir Putin con una forza tale da aver fatto improvvisamente dimenticare tutte le sconsiderate uscite complottiste squadernate durante la campagna vaccinale. Un punto di debolezza perché è sulla politica estera che Matteo Salvini ha trovato uno specchio spietato, capace di riflettere in ogni istante le sue ambiguità, il suo populismo, il suo nazionalismo, il suo anti europeismo i suoi numerosi scheletri nell’armadio.

