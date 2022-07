La cultura della mediazione, la scuola di politica, l'autoironia. Perché il ritorno della Dc resta impossibile

Di tutte le nevrosi che hanno caratterizzato la politica italiana negli ultimi trent’anni, oggi possiamo dirlo, l’ossessione per la Democrazia cristiana e per il suo sempre imminente ritorno è stata senza dubbio la più infondata. Pur non riuscendo a incarnarsi, tuttavia, il fantasma della Balena bianca non ci ha mai abbandonato. Non c’è stato giorno in cui non sia stata invocata, per richiamarla in vita o per esorcizzarla, per indicarla come modello o per additarla al pubblico ludibrio, da ogni genere di veggente, praticamente sin dal giorno del suo scioglimento, nel gennaio del 1994, fiaccata dai referendum elettorali e dalla tempesta giudiziaria degli anni precedenti. Eppure, nonostante quella fine improvvisa e ingloriosa, nel pieno di Mani pulite e della “rivoluzione maggioritaria”, la lunga ombra della Dc ha continuato a dominare la scena. Amici e avversari, estimatori e sprezzatori dello Scudo crociato non hanno praticamente parlato d’altro.

