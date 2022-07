La crisi vista dal piano internazionale. Parlano gli esperti

Sono le ore complicate del voto sul Dl Aiuti e della salita di Mario Draghi al Colle. L’ennesimo spauracchio di una crisi di governo in Italia, vista dall’estero, che effetto fa? Che cosa ci si aspetta, anche a livello di equilibrio lungo l’asse atlantico, con la guerra Russia-Ucraina in corso e la questione energetica che si aggrava? Questa situazione può in qualche modo andare indirettamente a vantaggio di Vladimir Putin? Lo chiediamo al professor Sergio Romano, diplomatico, storico, saggista e giornalista che da molti anni osserva da vicino lo scenario internazionale. “Premesso che l’opinione pubblica e le classi dirigenti, all’estero, sono abituate ormai al costume politico italiano, indubbiamente un’Italia politicamente assente, in caso di crisi, potrebbe nuocere prima di tutto a se stessa. Detto questo, vista la situazione, la presenza di Sergio Mattarella diventa ancora più autorevole e forte. Contiamo su di lui”. Ferdinando Nelli Feroci, diplomatico e presidente dello Iai, definisce “improvvida e cinica” la mossa di Giuseppe Conte e dei Cinque stelle, “fatta per calcoli pre-elettorali ai quali è stato deciso di sacrificare la stabilità del governo in un momento in cui il fronte interno italiano è da presidiare per motivi evidenti, se mettiamo insieme la situazione economica attuale, con i problemi non ancora risolti lungo la filiera produttiva, tanto più vista la recrudescenza del Covid, e un quadro internazionale così complicato, con il conflitto in Ucraina destinato a durare a lungo e un’agenda europea su cui grava la questione energetica.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE