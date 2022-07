Così l'Italia si arma per la controffensiva in Ucraina

Il ritiro improvviso da parte della Russia delle sue forze militari dall’Isola dei Serpenti, isola del Mar Nero occupata all’inizio del conflitto dai soldati russi, arriva in un momento simbolicamente significativo per il futuro della guerra in Ucraina. La Russia ha finora conquistato circa il venti per cento del territorio in Ucraina e lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, a margine dell’ultimo vertice del G7, ha ammesso che in occidente c’è “preoccupazione” per “il costante progresso” dell’esercito russo registrato nelle ultime settimane. L’elemento che però trasforma il ritiro della Russia dall’Isola dei serpenti in un atto dall’alta valenza simbolica ha a che fare con una consapevolezza condivisa durante il vertice del G7 e durante il vertice della Nato dai leader dei più importanti paesi del mondo: se è vero che giugno è stato il mese dell’avanzata della Russia in Ucraina, luglio sarà il mese della controffensiva dell’Ucraina contro l’esercito russo. Ieri, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato di essere pronto a inviare “nei prossimi giorni” armi all’Ucraina per un valore totale di 800 milioni di dollari. E di concerto, nelle prossime ore, anche i paesi dell’Unione europea faranno un passo in avanti per continuare a fare in modo ancora più deciso ciò che hanno fatto finora: armare la resistenza ucraina preparandosi a quelle che potrebbero essere le ritorsioni della Russia.

