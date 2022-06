Nasce un Draghi ultrapolitico

Giuseppe Conte, ieri, dicendosi “sconcertato” per le parole di disistima che Mario Draghi avrebbe riferito a Beppe Grillo sulla sua persona, ha rimproverato il presidente del Consiglio ricordandogli che, a suo modo di vedere, “è molto grave che un premier tecnico si intrometta all’interno della vita di un partito”. Non sappiamo se corrisponda al vero che Draghi abbia chiesto a Grillo la testa di Conte (da giorni è alla ricerca di un qualsiasi pretesto per sganciarsi dal governo: che fai, mi cacci?) o se Draghi si sia magari semplicemente limitato a citare ciò che un anno fa l’Elevato sosteneva in chiaro dello stesso Conte (“Non ha esperienza di organizzazioni, né capacità di innovazione, non può risolvere i problemi del Movimento, non ha la visione politica: spero possiate capirlo anche voi”). Sappiamo però che nelle parole dell’ex presidente del Consiglio si nasconde un tema interessante da analizzare che coincide con una trasformazione oggettiva che riguarda il profilo della leadership di Mario Draghi: la sua progressiva e oggettiva politicizzazione.

