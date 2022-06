Perché la stagione dei doveri ha rivoluzionato le agende dei populisti e dei loro nemici

Tina, there is no alternative. Per la prima volta da quando è tornato prepotentemente a far parte del nostro vocabolario politico, l’universo dei sovranisti, o se volete più semplicemente il populismo, si ritrova a fare i conti con un problema di difficile risoluzione, forse persino irreversibile. Il problema è presto spiegato ed emerge con chiarezza se si ha la pazienza di rispolverare un vecchio acronimo di quattro lettere coniato ai tempi di Margaret Thatcher. Tina, there is no alternative. Per capire di cosa stiamo parlando basta guardarsi un istante in giro. Basta guardare i contenuti delle riunioni del G7. Basta guardare i programmi dei vertici Nato. Basta guardare le dimensioni della resistenza in Ucraina. Basta guardare la furia cieca della Russia. Basta guardare la forza della solidarietà europea. Basta guardare la grande partita dell’indipendenza energetica. Il punto è sempre quello: Tina, there is no alternative.

