Il Grillo velato. Per l'Elevato l'assenza è l'essenza della leadership

Come ogni santone della politica il padre dei Cinque stelle preferisce non uscire dalla nicchia e da lì dispensa i suoi oracoli

Adesso è quasi straziante leggere sui giornali le disperate invocazioni dei discepoli, sperduti dentro aule parlamentari sempre più deserte, in vista della pausa estiva, l’ultima, prima della campagna elettorale che segnerà il destino di tanti: “Beppe, perché ci hai abbandonato?”.

Molti di loro, sulla stampa, hanno già perso il diritto alla fotina che ne accompagnava un tempo i pensosi virgolettati, ombre prive di qualsiasi individualità, fantasmi che attraversano per un attimo retroscena ostili e corsivetti sprezzanti, forme incorporee che sbiadiscono su quelle stesse pagine su cui la fecero da padroni per anni, con interviste implausibili e monologhi improbabili. Contiani e dimaiani accomunati da un identico destino, ridotti ormai a pura massa di manovra. Senza nome, senza volto, senza difese. E senza Beppe.