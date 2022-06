I quattro populismi da smascherare per una transizione ecologica non più estremista

Il punto in fondo è tutto qui: siamo in grado di uscire da un mondo monodimensionale per entrare in un mondo tridimensionale? La decisione del Parlamento europeo di bloccare la vendita delle auto a benzina e diesel a partire dal 2035, decisione che non ha un valore vincolante e che andrà negoziata con la Commissione europea e il Consiglio europeo, ha contribuito a far emergere alcune forme di populismo ambientalista che è forse utile illuminare in una stagione delicata come quella in cui ci troviamo oggi, all’interno della quale il tema della transizione ecologica, per ragioni legate anche all’impatto della guerra sulle nostre politiche energetiche, non riguarda più il se ma riguarda semplicemente il come. Su questa materia, le forme di populismo tossiche sono almeno quattro e riguardano elementi che impediscono alla transizione ecologica di essere a difesa non solo dell’ambiente ma anche dell’equità, del benessere e dell’occupazione di un paese.

